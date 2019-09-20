20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 22:04:54
Ücretsiz konser
Yaz boyunca konserden konsere koşan sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser serisine bir yenisini daha ekliyor.
Arabesk müziğin sevilen ismi Kurtoğlu yarın akşam Ataşehir’de ücretsiz konser verecek. Şarkıcı sevilen şarkıları yaklaşık 2 saat boyunca sevenlerine seslendirecek.
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