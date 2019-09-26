Uçakta fenalaştı

Görevliler tarafından uçaktan indirilen Uzerli hastaneye kaldırıldı. Bir gün önce Emmy Ödülleri törenine katılan ve New York'tan dönen Uzerli'nin, aşırı yorgunluk nedeniyle uçakta fenalaştığı belirtildi. Fakat oyuncunun önceki gün estetik yaptırdığı, peş peşe operasyon geçirdiği için vücudunun tepki gösterdiği iddia edildi.

DOLGULARINI YENİLETMİŞTİ

Önceki gün estetik cerrahıyla video paylaşan Meryem Uzerli, botoks ve dolgu yenilettiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu bu işlemler için 30 bin TL ödedi. Geçen sene, aynı doktora 75 bin TL’lik işlem yaptırmıştı.