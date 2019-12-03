Uçak kaçırtan ilgi

Her konseri olay olan Ersoy'un İzmir Karşıyaka'da sahne aldığı mekan adeta hayranlarının istilasına uğradı. 600 kişilik mekana 1000 kişi gelince zor anlar yaşandı. Gecenin sonlarında konuklarının tezahüratına dayanamayan Diva, 2 saat olan programını 3,5 saate uzatınca İstanbul'a dönmek için bineceği uçağı kaçırdı.