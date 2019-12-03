03 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 10:42:32
Uçak kaçırtan ilgi
Türkiye genelinde konserlerine devam eden Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy hafta sonu İzmir'deydi.
Her konseri olay olan Ersoy'un İzmir Karşıyaka'da sahne aldığı mekan adeta hayranlarının istilasına uğradı. 600 kişilik mekana 1000 kişi gelince zor anlar yaşandı. Gecenin sonlarında konuklarının tezahüratına dayanamayan Diva, 2 saat olan programını 3,5 saate uzatınca İstanbul'a dönmek için bineceği uçağı kaçırdı.
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