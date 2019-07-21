21 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 01:16:09
Üç aylık 'konuştu'
Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evliliğinden ikizleri dünyaya gelen Pelin Akil, bebeğinin ağzından 'anne' kelimesini duyunca gözyaşına boğuldu.
Sosyal medyada videosunu paylaşan güzel oyuncu, 'Kurban olurum. 20 Temmuz 2019 bugün tam 3 ayları bitti... 3 ay önce bugün de ağzım kulaklarımda ve her an gözlerim doluydu. Lina kızım ilk kez anneannesine “anne” dedi. Ve bu kayıtlara geçti. Alin’im sıra sende.Kulaklarımdan sesiniz hiç eksik olmasın' şeklinde not yazdı. Takipçileri 'Ne kadar erken konuştu' şeklinde yorum yaptı.
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