23 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 00:18:11
'Üç ay önce evlendik'
Güzel oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Bebek’te sevgilisi Mustafa Aksakallı’yla birlikte objektiflere yansıdı.
Bir süre tavla oynayan çift sonrasında gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Keyifli halleri dikkat çeken sevgililer gazetecilerin evlilik sorularına verdikleri cevapla şaşırttı. “Evlilik planlanı var mı” şeklindeki soruya karşılık Mola, “3 ay önce evlendik. Sizin haberiniz yok” diye cevap verdi. Aksakallı da, “Ezgi’nin yakında bir sürprizi olacak” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
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