25 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 01:06:36
Tuvana'yla aşk yok
Kendisi gibi oyuncu olan Tuvana Türkay’la adı aşk dedikodularına karışan Tolga Mendi önceki gün Maslak’ta görüntülendi.
Gazetecilerin Türkay’la olan birlikteliği sorulduğunda hayli morali bozulan Mendi, “Gerekli açıklamayı meslektaşım Tuvana Türkay yaptı. İkimiz de farklı projelerde yer almakta ve işlerimize odaklanmış durumdayız” dedikten sonra adımlarını hızlandırarak gözden kayboldu.
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