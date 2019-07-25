Tuvana'yla aşk yok

Gazetecilerin Türkay’la olan birlikteliği sorulduğunda hayli morali bozulan Mendi, “Gerekli açıklamayı meslektaşım Tuvana Türkay yaptı. İkimiz de farklı projelerde yer almakta ve işlerimize odaklanmış durumdayız” dedikten sonra adımlarını hızlandırarak gözden kayboldu.