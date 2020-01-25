Tuvana Türkay'ın her İki yakada evi var

Bağdat Caddesi’nden Emirgan’a taşınan oyuncu, her ihtimale karşılık Anadolu yakasında da bir evi bulunduğunu anlattı. Sabahın erken saatlerinde bir işi olduğu o zaman o yakaya yakın evinde kaldığını söyleyen Türkay, hem zamandan hem de trafikten tasarruf ettiğini söyledi.