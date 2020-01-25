25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:19:35
Tuvana Türkay'ın her İki yakada evi var
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’tan ayrılan oyuncu Tuvana Türkay, işleri nedeniyle hem Avrupa hem de Anadolu yakısında evi olduğunu söyledi.
Bağdat Caddesi’nden Emirgan’a taşınan oyuncu, her ihtimale karşılık Anadolu yakasında da bir evi bulunduğunu anlattı. Sabahın erken saatlerinde bir işi olduğu o zaman o yakaya yakın evinde kaldığını söyleyen Türkay, hem zamandan hem de trafikten tasarruf ettiğini söyledi.
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