Tuvana Türkay kaç yaşında, kimdir? Tuvana Türkay O Ses Türkiye performansı haberimizde

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TUVANA TÜRKAY O SES TÜRKİYE PERFORMANSI

Tuvana Türkay O Ses Türkiye performansı henüz yayınlanmadı. Tuvana Türkay O Ses Türkiye performansı yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR, NERELİ?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizeli olan Tuvana Türkay, İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.

9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.

Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.

Filmleri ve Dizileri :

2019 – Yasak Elma (Tv Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Kumru)(TV Dizisi)

2017 – Deli Gönül (Fatmanur Güzel) (TV Dizisi)

2017 – Bir Nefes Yeter (Sinema Filmi)

2016 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Necmiye) (Sinema Filmi)

2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Doğa) (Sinema Filmi)

2016 – Oyunbozan (Ece) (TV Dizisi)

2016 – Olanlar Oldu (Aslı) (Sinema Filmi)

2015 - Güvercin Uçuverdi (Sinema filmi)

2014 - Kara Para Aşk (TV Dizisi)

2013 - Eksik Sayfalar (Sinema Filmi)

2012 - Esir Sultan

2010 - 2012 - Yer Gök Aşk (Bade Palalı) (TV Dizisi)

2010 - Nakş-ı Dil Sultan (Nakş-ı Dil Sultan) (TV Dizisi)

2009 - Ayrılık (2) (Kevok)(TV Dizisi)