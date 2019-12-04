Turneye çıkıyor

Es My World güzellik merkezi işbirliğinde düzenlenen organizasyonda her etkinlik sonrası bir de araba çekilişi yapılacak. Sevgilisi Şener Özbayraklı ve arkadaşlarına hediye bakan oyuncu, 'Biraz erkenci davrandım, son ana bırakmak istemedim' dedi. Artvin'de kır düğünü yapacağı konuşulan Şilan Makal, sadece ''Hayırlısı'' demekle yetindi.