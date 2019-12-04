04 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 09:17:54
Turneye çıkıyor
Geçtiğimiz hafta sonu Kenan Koçak'la nişanlanan Merve Özbey, 8 Aralık’ta Konya’dan başlayarak Ankara, İzmir, Trabzon, Ordu, Giresun, Diyarbakır, Kayseri, Samsun ve İstanbul'da konserler verecek.
Es My World güzellik merkezi işbirliğinde düzenlenen organizasyonda her etkinlik sonrası bir de araba çekilişi yapılacak. Sevgilisi Şener Özbayraklı ve arkadaşlarına hediye bakan oyuncu, 'Biraz erkenci davrandım, son ana bırakmak istemedim' dedi. Artvin'de kır düğünü yapacağı konuşulan Şilan Makal, sadece ''Hayırlısı'' demekle yetindi.
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