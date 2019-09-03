Turnesi film olacak

KASIMDA VİZYONDA: Dünyaca ünlü Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın, geçtiğimiz yıl çıktığı Asya, Avrupa ve Amerika’yı kapsayan ‘El Dorado Dünya Turnesi’ film oluyor. Turneyi, kariyerinin en unutulmaz aşamalarından biri olarak gördüğünü söyleyen ünlü şarkıcı, film projesi için, “13 Kasım’da dünya çapında 60’tan fazla ülkede yayınlanacak. Çok heyecanlıyım” dedi. Toplam 54 ülke gezen Shakira, 11 yıl aradan sonra geldiği Türkiye’de de konser vermişti. Filmde, İstanbul’da gerçekleştirilen konserden de görüntülerin yer alması bekleniyor.