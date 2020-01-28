28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 11:52:53
Türkücü Sevcan Orhan’ı duygulandıran sevgi
Türkücü Sevcan Orhan, D&R Mall Off İstanbul’da, 'İçimden Geldi Söyledim' albümünü imzalattı.
Minik hayranlarının ilgisiyle duygusal anlar yaşayan Orhan, ‘’Ağaç yaşken eğilir. Bu toprağın ezgilerine olan ilgileri beni hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. Rap ve popun yükselişte olduğu bir dönemde tertemiz küçücük kalplerin türkülerle atması mutluluk verici’’ ifadelerini kullandı.
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