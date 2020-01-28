Türkücü Sevcan Orhan’ı duygulandıran sevgi

Minik hayranlarının ilgisiyle duygusal anlar yaşayan Orhan, ‘’Ağaç yaşken eğilir. Bu toprağın ezgilerine olan ilgileri beni hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. Rap ve popun yükselişte olduğu bir dönemde tertemiz küçücük kalplerin türkülerle atması mutluluk verici’’ ifadelerini kullandı.