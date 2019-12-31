Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi için geri sayım başladı! Heyecan dorukta

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, izleyiciyi Osmanlı Akıncılarının dünyasına götürecek. Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu ve Levent Özdilek’in başrol oynadığı filmin fragmanı seyirciden tam not aldı. İlk tanıtım kurgusu, güçlü görsel dili ve aksiyon sahneleriyle izleyiciyi heyecanlandırdı.

Hollywood prodüksiyonlarını kıskandıracak yapım tasarımıyla Türk sinemasında yeni bir dönemi başlatacak film, izleyiciyi Osmanlı Akıncılarının dünyasına götürecek. İstanbul’u fethinin ardından Osmanlıların yönünü Roma’ya çevirdiği dönemi anlatan proje, 17 Ocak'ta Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girecek.

Fatih Sultan Mehmet Han’a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan ve Tuna’dan Roma’ya kadar her dağa, her ağaca isimlerini kanlarıyla yazan, krallara adaletin kılıcı olduklarını öğreten Akıncıların destansı hikayesi ‘Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’nın yapımcılığını, ‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ üstleniyor

Senaryosu ve proje tasarımı da Mehmet Bozdağ’a ait filmin başrolünü Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğlu ile Leven Özdilek paylaşıyor. Bu isimlere Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Eren Vurdem, Seray Kaya, Selda Alkor, Cemal Hünal, Ogün Kaptanoğlu, Funda İlhan ve Sezgin Erdemir gibi isimler eşlik ediyorlar.