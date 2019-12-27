27 Aralık 2019 Cuma 14:47:16 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 14:51:21
Türkiye'ye dönüş yapan Can Yaman'dan 'libido' sözlerine ilk açıklama
'Libido' sözleriyle eleştirilen hedefi olan Can Yaman Türkiye'ye dönüş yaptı. Bir süredir Brazilya'da bulunan Yaman, gündem olan sözleriyle ilgili ilke kez açıklamada bulundu.
Can Yaman, günler sonra İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Yeni yıl tatili için Bükreş'e giden oyuncu, olay yaratan açıklamaları sorulunca, "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar" dedi.
Öte yandan Yaman, 6 Ocak'ta vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacak.
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