Türkiye'ye dönüş yapan Can Yaman'dan 'libido' sözlerine ilk açıklama

Can Yaman, günler sonra İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Yeni yıl tatili için Bükreş'e giden oyuncu, olay yaratan açıklamaları sorulunca, "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar" dedi.

Öte yandan Yaman, 6 Ocak'ta vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacak.