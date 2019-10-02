Türkiye'nin ilk üç güzeli seçildi

Tolga ASLAN

Miss Turkey 2019'un büyük finalinde 20 aday, Türkiye'nin en güzel kızı seçilebilmek için podyuma çıktı. Yarışmanın birinciliğini 22 yaşındaki Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü Mezunu Simay Rasimoğlu kazandı. Güzeller arasından 23 yaşındaki Bilgi Nur Aydoğmuş ikinci seçilirken, 20 yaşındaki Büşra Turan üçüncü oldu. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Simay Rasimoğlu, "Çok mutluyum. Çok gururluyum. Ülkemi dünyada temsil edeceğim için onurluyum" şeklinde konuştu.