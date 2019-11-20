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20 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 23:08:27

Türkiye 'Yıldız'ını uğurladı

Türk tiyatrosunun değerli ismi Yıldız Kenter'in cenazesi Aşiyan'da toprağa verildi. Sanat, iş ve siyaset dünyasının buluştuğu törende gözyaşları sel oldu.  

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter, dün kendi adını taşıyan Kenter Sahnesi’nden son yolculuğuna uğurlandı.

Kenter'in cenazesi öğlen namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırıldı. Usta tiyatrocunun naaşı Aşiyan Mezarlı'ğına defnedildi. Müşfik Kenter’in eşi Kadriye Kenter ve kızları Elvan Kenter'le, Melissa Kenter taziyeleri kabul etti. İzdiham yaşanan cenazede Demet Evgar, Bülent Şakrak, Erdal Özyağcılar, Engin Hepileri, Mahsun Kırmızıgül, Azra Akın, Haldun Taner, Arzum Onan, Demet Akbağ, Berna Laçin gibi birçok isim yer aldı.

Yıldız Kenter'in Nihat Akçan'la evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, taziyeleri kabul etti. Kanser tedavisi gören 67 yaşındaki Leyla Kenter, gözyaşlarına boğuldu. 

'Saygıyı ondan öğrendik'

Perran Kutman, “Sevgiyi saygıyı ondan öğrendik. Ben çok çekinirdim. Yan gözle hep ona bakardım. 'Perran'cım bana yan gözle bakma' derdi. Keşke o günlere dönsem 16 yaşında olsam ve Yıldız hanım bana yan gözle bakma diye fırça atsaydı” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. 

'Bir devir kapandı' 

Demet Akbağ, “Türk tiyatrosunda bir devir kapandı. Hepimizin başı sağ olsun” dedi. 

'İstisna biriydi'

Orhan Gencebay, “Hepimizin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Yıldız ablamızla birçok çalışmamız oldu. Onlar da harikaydı. O istisna biriydi” ifadelerini kullandı. 

'Örnek bir insandı'

Engin Hepileri, “Biz çok şanlıyız. Onunla çalışma şansını elde ettik. Bize hep örnek oldu. Onun gösterdiği yoldan devam edeceğiz” diye konuştu. 

Cenazede canlı yayın gerginliği 

Tören sırasında yaşlı bir vatandaş, telefonla canlı yayın yaparak ünlü simaları görüntüledi. 'Bak Berna Laçin de burada' diyerek çekim yapan kişiye usta oyuncu Şebnem Sönmez tepki gösterdi. Vatandaştan, 'Sen kadın olmasaydın görürdün' karşılığı gelince ortalık karıştı. Demet Akbağ ve Berna Laçin, 'Çok ayıp, cenazede selfie ve canlı yayın yapılıyor' diyerek sitemde bulundu.

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