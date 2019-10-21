21 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 21:07:40
Türkiye güzeli artık oyuncu
Oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Buse İskenderoğlu, Kadir Polatçı gibi isimlerin yer aldığı 'Hemen Döneriz' filminin çekimleri bitti.
Tüm ekip önceki gün filmin fragmanını izledi. Çekimlerin keyifli geçtiğini dile getiren ekip eğlenceli bir iş çıkardıklarını dile getirdi. İlk kez oyunculuk tecrübesi yaşayan 2016 Miss Turkey birincisi Buse İskenderoğlu “ Sete gelirken çok geriliyordum. Kayıt başlayınca karşımdaki oyuncular sayesinde her şey kolaylaştı. Umarım herkes beğenir” dedi.
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