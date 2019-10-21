Türkiye güzeli artık oyuncu

Tüm ekip önceki gün filmin fragmanını izledi. Çekimlerin keyifli geçtiğini dile getiren ekip eğlenceli bir iş çıkardıklarını dile getirdi. İlk kez oyunculuk tecrübesi yaşayan 2016 Miss Turkey birincisi Buse İskenderoğlu “ Sete gelirken çok geriliyordum. Kayıt başlayınca karşımdaki oyuncular sayesinde her şey kolaylaştı. Umarım herkes beğenir” dedi.