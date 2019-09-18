18 Eylül 2019 Çarşamba 12:34:32 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:36:20
Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı!
Türker İnanoğlu’nun geçirdiği enfeksiyon hastalığı nedeniyle bir hafta önce hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Enfeksiyon nedeniyle Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Türker İnanoğlu’nun özel odaya alındığı belirtildi.
Ünlü yapımcının rahatsızlığı dün akşam yapılan Best of City Awards ödül töreninde öğrenildi.
Gecede yaşam boyu onur ödülü alan Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu’nun yanında refakatçi olması sebebiyle törene katılamadığını video mesajıyla belirterek teşekkürlerini iletti.
(Hürriyet)
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