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02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:34:47

Türk sinemasının acı kaybı

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 61 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosunda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu.

Usta oyuncunun 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca, acı haberi “Abimmmm. Mekanın cennet olsun canım abimmm” notuyla sosyal medyada paylaştı. Usta oyuncunun cenaze töreni yarın yapılacak.  

SON PAYLAŞIM

Sevilen oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 27 Ağustos'ta Instagram hesabından göç eden kuşlar fotoğrafı paylaşmıştı. Vefatıyla hayranlarını da derinden üzen Ünlüoğlu'nun son paylaşımına mesaj yağdı. Bir takipçinin “Emr olur biz de gideriz bir gün. Kuşlar gibi kanatlanır uçarız bir gün. Allah rahmet eylesin” notu paylaşıma damga vurdu.

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