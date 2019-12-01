'Türk seyircisinin vefası nehir gibi'

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını müzik ve mizahla sahneye taşıyan oyunda babasıyla birlikte oynayan Kaan Cüreklibatur “Hayatımda her zaman gururla anabileceğim bir anı olacak. Çok güzel bir duygu olacak” dedi.

Tiyatronun kendisini daha çok mutlu ettiğini söyleyen 82 yaşındaki usta sanatçı, “Sinemada görüntüyle çıkıyorsun halkın karşısına. Burada canlı çıkıyorsun. Tiyatrodaki canlı ilişki çok güzel. Bayılıyorum ben. Gözlerinin içine bakıyorum. Nasıl keyifli” dedi. Arkın, “Seyircinin, gözlerinden akıyor o minnet duygusu. Bir manada da bağlılığı, vefası ve en çok da saygısı gözlerinden kaynak gibi, nehir gibi akıyor. Adam yürüyemiyor ama (oyun sonunda) ayağa kalkıp alkışlıyor. Bu bir asalettir. Hiç yaşlılığını fark etmiyorum” diye de ekledi.