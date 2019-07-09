Hızlı ve Öfkeli Tokyo filmiyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan Nathalie Kelley, eşi Jordan Burrows’la birlikte Bodrum’a geldi. Dört gün Yalıkavak’ta tatil yapan güzel oyuncu, Bodrum halılarına hayran kalarak tüm evine halı aldı. Arkadaşları için de hediyeler yaptıran Kelley, günün yorgunluğunu kelle paça çorbası içerek attı. Türk mutfağına hayran kaldığını söyleyen oyuncu, kelle paça çorbasını ilk kez içtiğini ifade etti.