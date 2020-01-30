30 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 18:36:37
Türk Kalp Vakfı yararına alışveriş
Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest alışveriş festivali, bu kez Türk Kalp Vakfı yararına gerçekleşecek.
14-16 Şubat Aqua Florya AVM’de Sevgililer Günü konseptiyle yapılacak olan etkinlikte, Ebru Akel, Ivana Sert, İdo Tatlıses, Özge Ulusoy, Yasemin Şefkatli ve Sibel Bilgiç gibi isimler, 3 gün boyunca markalarıyla satış yapacak.
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