Türk Kalp Vakfı yararına alışveriş

14-16 Şubat Aqua Florya AVM’de Sevgililer Günü konseptiyle yapılacak olan etkinlikte, Ebru Akel, Ivana Sert, İdo Tatlıses, Özge Ulusoy, Yasemin Şefkatli ve Sibel Bilgiç gibi isimler, 3 gün boyunca markalarıyla satış yapacak.