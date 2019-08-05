05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 03:45:58
'Türkân’ın ekmeğini çok yedim'
Pop müziğin başarılı temsilcilerinden birisi olan Gökhan Tepe, önceki gece Bodrum’da konser verdi.
4 aylık hamile eşi Aylin Tepe’nin de izlediği konserde, müziksevere unutulmaz bir gece yaşatan Tepe, konserin yarısında Demet Akalın’ın ‘Türkan’ şarkısını seslendirdi. Tepe, “Bu şarkının ekmeğini çok yedim, sevgili dostum Demet’e çok teşekkür ederim bol ödüllü bir sene olmuştu benim için” dedi.
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