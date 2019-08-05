'Türkân’ın ekmeğini çok yedim'

4 aylık hamile eşi Aylin Tepe’nin de izlediği konserde, müziksevere unutulmaz bir gece yaşatan Tepe, konserin yarısında Demet Akalın’ın ‘Türkan’ şarkısını seslendirdi. Tepe, “Bu şarkının ekmeğini çok yedim, sevgili dostum Demet’e çok teşekkür ederim bol ödüllü bir sene olmuştu benim için” dedi.