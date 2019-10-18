Tüp bebek tedavisine başladılar 

İddiaya göre, 32 yaşındaki Meltem Miroğlu eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı. Çift, doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Patrick’in öz oğlu ise babasını reddetti.