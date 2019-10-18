18 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 00:43:26
Tüp bebek tedavisine başladılar
Hayat Devam Ediyor'un çocuk gelini Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki bir Amerikalıyla evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İddiaya göre, 32 yaşındaki Meltem Miroğlu eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı. Çift, doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Patrick’in öz oğlu ise babasını reddetti.
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