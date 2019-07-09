Tuna Kiremitçi kimdir? Tuna Kiremitçi ve Gamze Elgin boşandı!

Tuna Kiremitçi ve Gamze Elgin boşandı haberi gündeme bomba gibi düştü. Magazin takipçileri tarafından internet üzerinden Tuna Kiremitçi kimdir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Gamze Elgin’in “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle açtığı boşanma davası İstanbul 4. Aile Mahkemesi’nde görüldü.Mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına, çocuğun velayetinin de anneye verilmesine hükmetti. Tuna Kiremitçi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TUNA KİREMİTÇİ KİMDİR?

Tuna Kiremitçi (d. 24 Şubat 1973, Eskişehir), Türk müzisyen, yazar ve sinemacı.

Filibe kökenli bir ailenin çocuğu olarak Eskişehir’de doğdu. İlk şiirleri, Galatasaray Lisesi yıllarında Varlık dergisinde yayımlandı.

Kendisine Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü'nü kazandıran "Ayabakanlar" adlı kitabı, 1994 yılında okuyucuyla buluştu.

1997'de Bosnalı şair İzzet Sarayliç'le Erguvan Balkan Şiir Ödülü'nü paylaştı. Bunu 1998 tarihli ikinci şiir kitabı olan "Akademi" izledi.

Kiremitçi'nin 2002'de çıkan ilk romanı "Git Kendini Çok Sevdirmeden" büyük yankı uyandırdı ve o yılın sürpriz edebiyat olaylarından biri kabul edildi. 2003'te ikinci romanı "Bu İşte Bir Yalnızlık Var" ve şiirlerini derlediği "Bazı Şiirler Bazı Şarkılar" yayımlandı.

2005'te çıkan "Yolda Üç Kişi" adlı romanı da geniş bir okuyucu kitlesiyle buluştu ve beğeni kazandı. Daha sonra da 2007 tarihli "Dualar Kalıcıdır", 2009'da "Küçüğe Bir Dondurma", 2011'de "Selanik'te Sonbahar", 2012'de "Gönül Meselesi", 2015'te "Uçan Halıların Ayrodinamik Sorunları" ve 2016 yılında "Kendi Seven Ağlamaz" romanları yayımlandı.

Genellikle sıradan insanların trajedilerini, günümüz toplumundaki kadın-erkek ilişkilerinin açmazlarını ve yaşlanmanın melankolisini hüzünlü, yer yer de gülümseten bir anlatımla işlediği romanları, Profesör Gürsel Aytaç tarafından Türk edebiyatında "romantik ironi" örnekleri olarak değerlendirilmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sinema eğitimi gören, kısa filmleri çeşitli festivallerde ödüller alan Tuna Kiremitçi, 2009'da ilk uzun metrajlı filmi Adını Sen Koy'u çekmiştir.

1990'lı yıllarda Kumdan Kaleler topluluğuyla etnik rock çalışmaları yapmış, besteci ve solist olarak bir albüme ("Denize Doğru"; 1996) imza atmıştır. 2007 yılında "Kendi Halinde" adlı ilk solo albümünü yayınladıktan sonra, 2013'te Atlas rock grubuyla bir albüme (Selam Yabancı, 2013) solist ve şarkı yazarı olarak imza atmıştır. Atlas grubu ile 2015 yılında Bir Uyumsuz Bulut adlı EP'yi kaydetmiştir.

2010 yılında polisin yabancı uyruklu kadınları pazarlayan bir fuhuş mafyasına yaptığı operasyonda, ismine mafyanın müşterileri arasında rastladığı gerekçesiyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrılmıştır.[2][3][4][5]

“Bu İşte Bir Yalnızlık Var” 2013’te sinemaya uyarlanmış, başrolleri Engin Altan Düzyatan ve Özgü Namal canlandırmıştır. “Dualar Kalıcıdır”ın 2014 tarihli tiyatro uyarlamasında Nurseli İdiz rol almıştır. Besteleri kendisi dışında Haluk Levent, Ajda Pekkan, Müslüm Gürses, Gülay, Demet Sağıroğlu, Renan Bilek ve Esin İris gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir.

Romanları 10 dile (Fransızca, Almanca, Bulgarca, Yunanca, Romence, Estonca, Portekizce, Boşnakça, Arapça, Çince) çevrilen Kiremitçi, bir oğul babasıdır. Bir dönem Cumhuriyet gazetesinde yazmıştır. 11 Haziran 2010'da Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yazmaya başlamışsa da 2012 yılında görevine son verilmiştir

İstanbul'daki yabancı hayat kadınlarıyla ilgili duygu ve gözlemlerinden "Lolita Çocuk Değil (Karakarga, Nisan 2016)" ve "Sivastopol Güzeli (Sözcükler, Ocak-Şubat 2016)" adlı kurgusal öykülerinde bahseden Kiremitçi, 2016'da romancılık kariyerine son verdiğini, sanat hayatını yalnız müzik ve şiirle sürdüreceğini açlıklamıştır. Aynı yıl "Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları" albüm projesine başlamıştır.

Eski ve yeni bestelerini Pamela, Özge Fışkın, Gonca Vuslateri, Öykü Gürman, Gülçin Ergül, Jehan Barbur, Yıldız Tilbe, Sena Şener, Gökçe Bahadır, Gülay gibi sanatçılarla düet olarak seslendirmiş, şarkıları her ay YouTube'da tek tek yayımladıktan sonra 2017'de "Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları" adıyla ve Pasaj Müzik etiketiyle albüm olarak yayımlamıştır.

Alternatif / indie kulvarındaki albümü müzik eleştirmeni Naim Dilmener (Hürriyet, 13 Ocak 2017) "Yeni bir yılla birlikte erkenden gelen iyi bir albüm", gazeteci Asu Maro (Milliyet, 27 Ocak 2017) "Son dönemlerin en samimi işi", müzik yazarı Yavuz Hakan Tok (Milliyet Sanat, 13 Şubat 2017) "Tuna Kiremitçi iyi bir şarkı yazarı. Güzel ve etkili melodiler, şiirli sözler buluyor, yazıyor ve bunu daha çok genç olduğu ilk dönemlerinden beri yapıyor." şeklinde değerlendirmiştir.

Halen MSGSÜ Sinema-TV Bölümü’nde öğretim görevlisidir.