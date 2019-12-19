19 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 23:30:58
Tümer Metin ve Gamze Topuz'u evlilik sorusu gerdi
Eski milli futbolcu Tümer Metin, oyuncu sevgilisi Gamze Topuz’la önceki gün Etiler’de alışveriş turundaydı.
Eski milli futbolcu Tümer Metin, oyuncu sevgilisi Gamze Topuz’la önceki gün Etiler’de alışveriş turundaydı. Baş başa mağazaları gezen çift, yılbaşı planı yaptıklarını söyledi. 'Gamze Topuz’la ne zaman evleneceksiniz' sorusuyla karşılaşınca sinirlenen Tümer Metin, soruyu cevaplamadı.
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