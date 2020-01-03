03 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 21:42:13
Tülin Şahin'in popüler kızı Siena Leyla
Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile nikah masasına oturduktan sonra 4 Kasım'da kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin dün kızıyla birlikte yılbaşına özel çekilen fotoğraflarını yayınladı.
Noel Baba kostümü giydirdiği Siena Leyla'nın fotoğrafının altına “Merhaba 2020, sondaki pozu ile vallahi alakam yok” şeklinde not yazdı. Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafın altına “Gözler aynı anne” yorumları yazıldı.
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