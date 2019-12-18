Tülin Şahin yeniden doğmuş
Eşi Portekizli Pedro de Noronha’yla evliliğinden Siena Leyla adında bir kız çocuk sahibi olan Tülin Şahin, önceki gün Bebek'teydi.
Kızının 40’ının çıktığı gün kendisi de 40 yaşına giren Şahin, sosyal medyadan yapılan, “39 yaşında değil misiniz” yorumlarına açıklama yapma gereği duymuştu. Yaşı hakkında gazetecilere de açıklama yapan Şahin, “Anneme göre yeniden doğuşum 1980. Çünkü ben 40 günlük bebekken çok büyük kaza geçiriyoruz. Kafamın ortasında dikiş var. Çok büyük bir trafik kazası geçirdiğimiz için anneme göre yeniden doğuşum 1980 o yüzden açıklama gereği duydum” diyerek talihsiz kazayı anlattı.
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