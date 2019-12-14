Tülin Şahin 40. yaşında kızının 40'ını çıkardı

Kızını da 4 Kasım'da kucağına alan güzel manken, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hem kendi doğum gününü hem de kızının kırkının çıktığını dile getirdi. Kırk yaşına giren Şahin, paylaşımında şunları söyledi: “Günaydın anne doğum günün kutlu olsun. Bugün ikimiz için de özel. Ben bugün 40 oldum. Onun bugün 40'ı çıktı. Siena Leyla, en güzel ve özel hediyem.”