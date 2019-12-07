'Tükenmedim yeniden doğdum' 

Merve Boluğur, son günlerde hiçbir projede yer almayıp, gelen teklifleri geri çevirince, üstüne sosyal medya hesabından ünlü dostlarını da takipten çıkınca ‘Tükenmişlik sendromu’ yaşıyor gibi yorumlar yapılmaya başlamıştı. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra toparlanamadığı düşünülen oyuncudan açıklama geldi. Önceki akşam eğlenmeye giden Boluğur'un, “Hayatımın en mutlu ve huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, aksine yeniden doğdum” dediği iddia edildi.