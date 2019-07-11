Tuğçe Tayfur Taner Şafak boşanıyor mu? Tuğçe Tayfur kimdir? soruları şu sıralar gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Tuğçe Tayfur Amerika’da yaşadığı dönemde tanışıp evlendiği ve kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak’la yollarını ayırma kararını açıkladı. Taner Şafak, önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak çiftinin 3 yaşında bir oğulları var. Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık.

TUĞÇE TAYFUR TANER ŞAFAK BOŞANIYOR MU?

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan boşanıyor. Taner Şafak, önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur‘dur. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı. Ailesinden aldığı destek ile müzik hayatına başladı.

Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu ‘Joker’ isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD‘de yaşadı. ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak‘la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye’de maksi single çıkarmaya karar verdi.Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single’da , ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Ferdi Tayfur, maksi single’da yıllarca dillerden düşmeyen ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi. İkilinin klibi uzun süre konuşuldu. Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra erdi. ABD‘de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştı ve 2012 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları var.