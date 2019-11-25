Tuğba'nın 'Sığınak'ı

Yurt, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına müzik dolu bir akşam yaşattı. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, albümü 2,5 senede çıkardığını ve çok emek harcadığını dile getirdi. Albümün ismini de taşıyan Sığınak şarkısının onun için daha özel olduğunu belirten genç şarkıcı, aşkla ilgili sorulara da “Kalbim bomboş. Yalnız mutluyum. İşime odaklıyım. Yoluma böyle devam edeceğim” diye cevap verdi.