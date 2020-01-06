Tuğba Yurt'tan arabesk sürprizi

Yılbaşında Antalya'da sahne alan popçu, geceye özel yaptığı arabesk repertuvarı çok beğenilince sahnede anlık bir karar aldı. Davetlilere, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses’in repertuvarındaki sevilen arabesk şarkılardan seçkiler sunan Yurt “Madem çok sevildi şarkılarımız, söz size ilk fırsatta bir arabesk albüm yapacağım” dedi.