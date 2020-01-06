06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 02:49:10
Tuğba Yurt'tan arabesk sürprizi
Son dönemin popüler şarkıcılarından Tuğba Yurt, müzikseverlere 2020’de bir arabesk sürprizi yapacağını duyurdu.
Yılbaşında Antalya'da sahne alan popçu, geceye özel yaptığı arabesk repertuvarı çok beğenilince sahnede anlık bir karar aldı. Davetlilere, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses’in repertuvarındaki sevilen arabesk şarkılardan seçkiler sunan Yurt “Madem çok sevildi şarkılarımız, söz size ilk fırsatta bir arabesk albüm yapacağım” dedi.
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