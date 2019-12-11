11 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 00:36:12
Tuğba Yurt, Cem Adrian'dan etkilenmiş
Kısa süre önce Sığınak adlı albümünü çıkaran Tuğba Yurt, verdiği bir röportajda "Kimleri dinlemekten keyif alırsınız, takip ettiğiniz sanatçılar var mı" sorusuna karşılık Cem Adrian'ın adını verdi.
Yurt, “Son dönemde konserini ilk defa izleme fırsatı bulduğum bir isim, Cem Adrian beni çok etkiledi mesela. Normalde birçok şarkısını dinler ve severdim. Ama konserini izledikten sonra bu düşüncem katbekat arttı.”
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