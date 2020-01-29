29 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:12:01
Tuğba Yurt 40 kişiyle 'Yas' tuttu
Popçu Tuğba Yurt, 'Sığınak’ albümünde yer alan 'Yas’ parçası için kamera karşısına geçti.
Şile’de eksi 3 derece soğukta ve aynı gün Bebek’teki bir mekanda yapılan çekimlerde Yurt’a yaklaşık 40 kişilik bir prodüksiyon ekibi eşlik etti. Yurt “Hepimizin içinde yasını tuttuğu bazen dile getirdiği bazen de getiremediği binlerce neden yok mudur? Ben de bu klipte o nedenlerden birini işlemek istedim” dedi.
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