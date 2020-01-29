Tuğba Yurt 40 kişiyle 'Yas' tuttu

Şile’de eksi 3 derece soğukta ve aynı gün Bebek’teki bir mekanda yapılan çekimlerde Yurt’a yaklaşık 40 kişilik bir prodüksiyon ekibi eşlik etti. Yurt “Hepimizin içinde yasını tuttuğu bazen dile getirdiği bazen de getiremediği binlerce neden yok mudur? Ben de bu klipte o nedenlerden birini işlemek istedim” dedi.