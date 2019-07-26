Tuba Ünsal'dan silah açıklaması
Geçen gün Instagram hesabından elinde silah tutarken çekilen bir fotoğrafını paylaşan oyuncu Tuba Ünsal, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Elinde silah tutarken çekilmiş bir karesini Instagram hesabına yükleyen Tuba Ünsal, çok eleştirilmişti. Ünlü oyuncuya, ''Yakışmadı'', ''Silahsız bir dünya isterken silahla resim paylaşmak olmamış'' şeklinde yorumlar gelmişti.
AÇIKLAMA GELDİ
Ünsal, tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Instastory'den açıklama yaptı.
Ünsal, kendisinin bir oyuncu olduğunu ve insanlara silahın zararını göstermek adına eline silah almasının zorunluluk olduğunu söyledi.
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