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31 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 19:14:56

Tuba Ünsal, sevgilisi Caner Karaloğlu’nun eşi Elisabeth Mas ile adeta köşe kapmaca oynadı

Tuba Ünsal, sevgilisi Caner Karaloğlu’nun eşi Elisabeth Mas ile gecede pişti oldu. Birbirleriyle davalık olan Ünsal ile Mas, mekânda adeta köşe kapmaca oynadı.

Recep ASLAN

Gecenin ilerleyen saatlerinde partiye Karaloğlu’nun boşanma aşamasında olduğu İspanyol model eşi Elisabeth Mas da dahil oldu. Karaloğlu ve Ünsal tarafından darp edildiğini öne sürerek hem şikâyetçi olup hem de korunma talebinde bulunan Mas, ikiliyi karşısında görünce şoke oldu.

Partide karşılaşan her iki taraf, gecede adeta köşe kapmaca oynadı. Eğlenceden erken ayrılan Tuba Ünsal, “Elisabeth içerideydi. Olağan şeyler bunlar arkadaşlar her yerde karşılaşabiliriz” diye konuştu. Ünsal ve Karaloğlu’na ‘Beni her yerde takip ediyorlar’ diyerek tedbir kararı aldıran Mas ise konuşmaktan kaçındı. 

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