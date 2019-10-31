Tuba Hatun

Çekimlerden sonra açıklama yapan güzel oyuncu, bu rolü çok sevdiğini ve bitmesine de çok üzüldüğünü söylemişti. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemini anlatan belgesel-dizi projesinden ilk görüntüler ortaya çıktı. Tuba Büyüküstün’ün sette ve set arkasındaki halleri yayınlandı.

Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıran Tuba Büyüküstün, mini dizide Birkan Sokullu, Damla Sönmez, Ushan Çakır gibi başarılı oyuncularla birlikte rol almıştı.