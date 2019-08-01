01 Ağustos 2019 Perşembe 12:30:32 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:46:28
Tuba Büyüküstün yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi!
Oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yayımladığı tatil fotoğrafıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı.
Büyüküstün, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa olan saçlarına ekleme yaptırarak uzatan güzel oyuncu, saçlarını tek tek ördürerek rasta modeli yaptırdı. Oyuncunun değişimi beğeni topladı.
TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
İmajını değiştiren Tuba Büyüküstün'ü hayranları tanımakta zorluk çekti. Büyüküstün'ün yeni imajını yayınladığı fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT