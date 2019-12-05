Trafikte düet

Türk sinemasına filmleriyle renk katan, sonrasında da müzik sektöründe kendini ispat eden Hülya Avşar, önceki gün örnek bir davranışta bulundu.

Sık sık mütevazılığıyla gündeme gelen, elinden geldiğince ihtiyaç sahiplerine yardım eden Avşar, bu kez sokak satıcılarının gönlünü fethetti. Ünlü şarkıcı, önceki gün direksiyon başında trafikte seyrederken camına vuran sokak satıcılarına camı açtı. O anları kameraya da kaydeden ünlü şarkıcı, mendil satıcısı çocuklarla birlikte türkü söyledi. İbrahim Tatlıses'le birlikte rol aldığı filmlerdeki türküleri seslendiren Avşar Kızı bir ara zılgıt da çekti. Ünlü şarkıcı, 'inanamıyorum, Tatlıses'le oynadığım filmlerdeki repliklerimi ezbere biliyorlar, bayıldım bu çocuklara' dedi. Avşar Kızı'nın çocuklara yüklü miktarda bahşiş vererek onları sevindirdiği öğrenildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler 'Her zamanki gibi sempatik ve mütevazı' dedirtti.