27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:25:47
Torunuyla sahnede
1960'lı yıllara damga vuran Kamuran Akkor, torunuyla tiyatro oyununda sahneye çıktı, oyunun şarkısına bir de klip çekti.
72 yaşındaki usta sanatçı, torunu Cengiz Orhonlu, Özge İnce ve Ümit İlban’la birlikte “Kelebekler Özgürdür’’ adlı oyunun galasını yaptı. Türk müziğinin unutulmaz ismi, torunu Cengiz Orhonlu'yla birlikte tiyatro oyununda rol almanın heyecanını yaşadı.
ÜÇ KUŞAK BİR ARADA
Kamuran Akkor, kızı Menekşe Uçaroğlu ve torunu Cengiz Orhonlu'yla birlikte kamera karşısına geçti.
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