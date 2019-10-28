"Topçu da popçu da olabilir"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Alişan, “Bugün buraya ailecek geldik. Hatta prova da Burak da vardı. Ben şarkı söyledikçe, o da bağırıp duruyordu” dedi. Oğlunun büyüyünce ne olmasını istersiniz sorusunu da yanıtlayan Alişan “Önce okulunu okusun, ne yapmak istediğine kendi karar verir. İş insanı mı olacak, futbolcu mu, sanatçı mı zamanı gelince kendisi karar verir” dedi. Bir ara Alişan eşi Buse Varol’u da sahneye davet ederek Yıldız Tilbe’nin “Ummadığım Anda” şarkısına birlikte düet yaptı.