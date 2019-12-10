Tolgahan Sayışman'ın setini minikler bastı

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti mayıs ayında oğulları Efehan’ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. TRT'nin sevilen dizisi Şampiyon'da Fırat Bölükbaşı karakterine hayat veren ünlü oyuncu senaryo gereği çekilecek bir dövüş turnuvası için hazırlanırken set arasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Zeytinburnu'nda çekimlerin yapıldığı yerin hemen yanında yer alan Haluk Undeğer İlkokulu'ndan tenefüse çıkan öğrenciler Sayışman'ın karavanını abluka altına aldı. Okul zilinin çalması üzerine Sayışman, öğrencilerin derslerine geç kalmaması için okul çıkışı imza sözü verdi. Başarılı oyuncu gün sonunda imza almak için sete dönen miniklere yaklaşık 2 saat boyunca imza dağıttı. Çocuklarla bir araya geldiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Sayışman, “Bütün çocuklar birer çiçektir benim gönlümde. Allah onları kazadan beladan korusun” notuyla dikkat çekti.

Şampiyon adlı dizide Fırat Bölükbaşı karakterini canlandıran Tolgahan Sayışman, öğrencilerin derse geç kalmaması için telaşa kapıldı.

Tolgahan Sayışman, dizide başrolü çocuk oyuncu Emir Özyakışır'la paylaşıyor.