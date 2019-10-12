12 Ekim 2019 Cumartesi 12:19:13 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:22:20
Tolgahan Sayışman: Hem fiziken hem zihinsel yorgunum
Şampiyon’ dizisinin başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman, performansıyla Altın Zambak Ödül Töreni’nde En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazandı.
Dizide boksör Fırat karakterini canlandıran Sayışman “Oyunculuk serüveni benim için uzun bir yolculuktu. Şu anda hem fiziken hem de zihinsel olarak yorucu bir dönemdeyim. Bu dönemde emeklerimizin boşa gitmediğini görmek bizi mutlu ediyor” dedi. ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili de konuşan başarılı oyuncu, “Allah ülkemizi ve askerlerimizi korusun” dedi.
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