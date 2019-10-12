Tolgahan Sayışman: Hem fiziken hem zihinsel yorgunum

Dizide boksör Fırat karakterini canlandıran Sayışman “Oyunculuk serüveni benim için uzun bir yolculuktu. Şu anda hem fiziken hem de zihinsel olarak yorucu bir dönemdeyim. Bu dönemde emeklerimizin boşa gitmediğini görmek bizi mutlu ediyor” dedi. ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile ilgili de konuşan başarılı oyuncu, “Allah ülkemizi ve askerlerimizi korusun” dedi.