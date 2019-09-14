Tolgahan’ın zor anları

Yakışıklı oyuncu, dizinin ilk izleme gecesine hasta olarak katıldı. Ayakta durmakta zorlanan oyuncu, zor anlar yaşadı. Tolgahan Sayışman’ın o anları objektiflere yansıdı. ‘Kafkas’ lakaplı boksör Fırat Bölükbaşı adlı karaktere hayat veren Tolgahan Sayışman, “Çekimlerden yaklaşık 6 ay önce hazırlıklarım başladı. Hem boks hem fitness eğitimleriyle hazırlandım. Özel diyet programıyla çalıştım. Drama yönelik bir dizi olduğu için, dram sahneleri üzerinde de çalıştım” dedi.