Tolga Çevik'ten kızdıran eşofman yorumu!

Tolga Çevik, Caner Özyurtlu'nun YouTube'da 'Neysene' kanalı için hazırladığı 'Loş Sohbetler' programına katıldı.

Kendisinin saygısından ötürü smokin giymesine ve tiyatronun 1885 yılında kurulmuş tarihi bir tiyatro olmasına karşın 19 yaşındaki seyircisinin eşofmanla gelmesini saygısızlık olarak nitelendiren Tolga Çevik, seyircisini azarlayıp sahneden indirdiğini anlattı.

Loş Sohbetler'de Tolga Çevik'in bu sözlerini duyan bazı izleyiciler, ünlü şovmene tepki gösterdi.

Ünlü şovmen kendi sunduğu programda kayınçosu Cem Yılmaz'ı davet etmiş. Cem Yılmaz ise eşofmanla katılmıştı.