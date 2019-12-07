Tiyatroda usta çağı

Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Ediz Hun'un ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştuğu, Agatha Christie'nin ölümsüz eseri “On Küçük Zenci” oyununun galası yapıldı. Kadıköy'deki galaya, yıllarca birlikte kamera karşısına geçtiği yakın arkadaşı Hülya Koçyiğit de katıldı. Tiyatro oyunculuğunun kendisi için çok heyecan verici olduğunu ifade eden Hun, “Arkadaşlarımın hepsi profesyonel sanatçılar ama ben bir sinema sanatçısıyım. Hakikaten çok çaba sarf ettim, çok çalıştım. Tabii takdir seyircinindir. Böyle güzel bir grupla çalışıyor olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu. Kamera önünde oynamakla sahnede oynamanın çok farklı olduğunu aktaran usta oyuncu, tiyatroda izleyicinin tepkisini direkt alabildiğini, bunun çok daha keyifli olduğunu dile getirdi. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit de, 56 yıl önce Ediz Hun'la aynı filmde oynadıklarını ve dostluklarının o günden beri sürdüğünü belirterek, “Onu sahnede ilk kez izleyeceğim, onun kadar ben de heyecanlıyım aslında. Çok başarılı olmasını diliyorum. Bence çok isabetli bir karar verdi, oyuncu her alanda kendini sınamak ister. Çok yönlü bir sanatçı, o nedenle tiyatroda olması çok doğal. Bir aktör için zaten sahnede ya da kameranın karşısında pek fark etmez” ifadelerini kullandı. Koçyiğit, tiyatro oyunculuğu teklifi gelmesi halinde kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise “Belli olmaz” yanıtını verdi.

100'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI

Sinema dünyasının usta oyuncularından Ediz Hun, daha önce bir ropörtajında '100'den fazla filmde rol alsam da, sinema ve tiyatro çok farklı iki kulvar. Sinemayla mukayese edildiği zaman tiyatro çok daha zor. Hayatımda bir dönüm noktası sayılabilir bu. Bir sinemacının, çok çalışmadan tiyatroda başarılı olması mümkün değil' demişti.