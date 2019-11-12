12 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 01:34:53
Tiyatro kardeşliği
14 Kasım'da tiyatroseverlerin karşısına 'Anormal' isimli oyunla çıkmaya hazırlanan İbrahim Kendirci ile Ünal Silver, önceki gün Florya'da görüntülendi.
Son provaları gerçekleştirdiklerini ve oyun sonrası güzel havanın tadını çıkartmak için geldiklerini belirten Kendirci, ''Ünal Silver, gibi usta isimle aynı tiyatro oyununda olmak benim için gurur verici. Provayı bitirdik, hem alışveriş yapacağız hem de yemek yiyeceğiz'' diye konuştu.
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