Tiyatro kardeşliği

Son provaları gerçekleştirdiklerini ve oyun sonrası güzel havanın tadını çıkartmak için geldiklerini belirten Kendirci, ''Ünal Silver, gibi usta isimle aynı tiyatro oyununda olmak benim için gurur verici. Provayı bitirdik, hem alışveriş yapacağız hem de yemek yiyeceğiz'' diye konuştu.