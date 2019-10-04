Timuçin Esen'in yeni dizisi Dr.House ne zaman başlayacak? Timuçin Esen kimdir?

Timuçin Esen'in yeni dizisi Dr.House ne zaman başlayacak? merak ediliyor. Amerika'dan Türkiye'ye uyarlanacak olan Dr.House dizisinin başrolü belli oldu. Ünlü oyuncu Timuçin Esen, Dr.House karakterine hayat verecek. Başrol için Ozan Güven, Halit Ergenç ve Haluk Bilginer gibi isimlerle görüşülürken, bambaşka bir isimle anlaşma sağlandığı öğrenildi. Timuçin Esen ile ilgili aramalar yoğunlaştı.Timuçin Esen kimdir? Timuçin Esen'in başrol oynayacağı Dr.House dizisinin konusu nedir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

DR. HOUSE'UN KONUSU

Dram türündeki dizi 2004 yılında başlamış ve 2012 yılına kadar yayınlanmıştır. FOX kanalında yayınlanan House dizisi 177 bölüm sürmüştür. Dizinin yönetmen koltuğunda Bryan Singer oturmaktadır. Dizinin büyük bölümü Los Angeles da Century City de çekilmiştir. Oyuncu Hugh Laurie 206 ve 2007 yılları olmak üzere Dr. Gregory House karakteri ile Altın Küre ödülünü almıştır. Humanitas Prize'nin yanında Altın Küre ve Emmy ödülünü de alan dizi en iyi hastane dizisi olarak gösteriliyor.

TİMUÇİN ESEN'İN YENİ DİZİSİ DR.HOUSE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müslüm filmiyle yıldızı parlayan, son olarak da Nurgül Yeşilçay ile birlikte Gülperi dizisinde başrol oynayan Timuçin Esen'in Dr. House için yapım ekibi ile el sıkıştı. Şimdilerde Esen'in yanına kadın rol arkadaşları için görüşmeler yapılıyor. Dizinin ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Dizinin başlayacağı tarih açıklandıktan sonra haberimizde yer alıyor.

TİMUÇİN ESEN KİMDİR?

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 tarihinde Adana'da Devlet Su İşleri'nde çalışan avukat anne ve avukat baba'nın ilk çocuğu olarak doğmuştur. Annesinin adı Nihal ve babasının adı Üstün Esen'dir. Çocukluğu 7 yaşına kadar Keban Barajı lojmanlarında geçti. Tumiçin Esen'in ailesi aslen Niğdelidir. TED Ankara Koleji mezunu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Devlet Konservatuarı'nda okurken, barlarda çalıp söylemeye başladı.

İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi aldı. Los Angeles'taki California Insitute of the Arts Üniversitesi'nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yaptı.

Öğrencilik yıllarında "Çıkmaz Sokak" adında, orta metrajlı bir film çekti.

Timuçin Esen, eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönerek ve "Gurbet Kadını" dizisinde Hakkı Ağa rolüyle seyircinin karşına geçti. Dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen'le beraber "Gönül Yarası" adlı sinema filminde de rol aldı.

Gönül Yarası filminde gözü kara ve dünyayı aşkı uğruna yıkacak bir adam olan Halil karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En iyi Yardımcı Erkek ödülünü aldı.

Timuçin Esen, "Hırsız Polis" adlı dizide kendini işine adayan, idealleri uğruna yaşayan, Çınar rolüyle izleyicilerin beğenisini topladı.

İstanbul Beyoğlu'nda 2012 yılında açtığı, peştamal, havlu, sabunluk ve benzer hediyelik eşya satılan bir mağazası var. mağazasının adını Fransızca "Peche de Malle" (Sandıktaki Şeftali) koydu.

Müzisyenliği de olan Timuçin Esen 2011 yılında ''Mayhoş'' adlı ilk albümünü çıkardı.

Tiyatro Oyunları:

2006-2008 - Mikado'nun Çöpleri

Filmleri :

2012 - Kumun Tadı

2011 - Labirent

2008 – Göl

2005 - Gönül Yarası

2005-2007 - Hırsız Polis (dizi)

2003 - Yazı Tura

2003 - Deliyle Geçen Gece 2003

2003-2004 - Gurbet Kadını (dizi)