"Timsah gözyaşlarıyla dolandırıldınız"

Ünlü ozan Ali Nurşani'nin kanserle mücadele eden oğlu Engin Nurşani, babasının hastalığını kullanarak sevenlerini dolandırdığını iddia etti. Aşık Ali Nurşani, kanser tedavisi gören oğlu Engin Nurşani için, geçtiğimiz aylarda gözyaşları içerisinde yardım talebinde bulunmuştu. Birçok isim, ünlü türkücüye yardım edeceklerini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ali Nurşani'yle görüşerek gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu. Ancak Ali Nurşani'nin oğlu, şaşırtan bir iddiada bulundu.

HAKARET VE KÜFÜR İÇERİKLİ MESAJLAR

Engin Nurşani, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Tedavimi Sağlık Bakanlığı üstlendi. Babam sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırdı. 3 aydır süren tedavim boyunca, bir kere bile beni ziyarete gelmedi. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı. Suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Ardından bir açıklama daha yaparak şunları dile getirdi: “Beni kanser hastalığı yıkamaz diye düşünürken babam yaptığı bu ayıpla yıktı. Sevenlerimin 5 lirasına göz dikti. Yardım kampanyası yok dememe rağmen hastalığımı kullanıp fırsata çevirdi. Hem benim sağlığımı hem sevenlerimin sevgisini dolandırdı. Elimde anneme, eşime ve bana, hasta bir insana yolladığı hakaret ve küfür içerikli mesajlar var.”

FERYADI YÜREK DAĞLAMIŞTI

Aşık Ali Nurşani, sosyal medyada paylaştığı videoda “Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı. Sizin, herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var” demişti. Ünlü ozan hem ağlamış hem de ağlatmıştı.