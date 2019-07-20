20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:43:38
Tıklanma hesabı
Sosyal medya fenomeni Reynmen’in yeni şarkısıyla YouTube’da 3 günde 35 milyon izlenmesi Türk müzik sektörünü karıştırdı.
Demet Akalın ve Işın Karaca gibi isimler tıklanmanın gerçek olmadığını söyleyerek eleştirirken, Serdar Ortaç olaya farklı bir bakış açısı getirdi. Önceki gün Didim’de konser veren Ortaç, “Türkiye’de 40 milyon internet kullanıcısı olsa, bunların 20 milyonu genç olsa ve onların da yarısı müzik dinleyicisi olsa bu rakama ulaşılır” diyerek tıklanmanın gerçek olduğunu söyledi.
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