Tıklanma hesabı

Demet Akalın ve Işın Karaca gibi isimler tıklanmanın gerçek olmadığını söyleyerek eleştirirken, Serdar Ortaç olaya farklı bir bakış açısı getirdi. Önceki gün Didim’de konser veren Ortaç, “Türkiye’de 40 milyon internet kullanıcısı olsa, bunların 20 milyonu genç olsa ve onların da yarısı müzik dinleyicisi olsa bu rakama ulaşılır” diyerek tıklanmanın gerçek olduğunu söyledi.